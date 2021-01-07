علاء الغمري: عودة موسم العمرة مرهون بالتطعيم ضد كورونا

قالت مصادر مطلعة بوزارة السياحة والآثار إن عودة رحلات العمرة إلى الأراضي السعودية حال فتحها أمام المصريين تتطلب موافقة اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا.
وأفادت المصادر فى تصريح ل"دوت الخليج" ، أنه حال عودة رحلات العمرة عقب إقرارها من السلطات السعودية، ستكون وفقا لضوابط واشتراطات صحية، منها تحليل pcr حتى لا تخرج الأمور عن السيطرة.
وأوضح علاء الغمري عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة السابق لـ"دوت الخليج"، أن سماح السعودية بأداء العمرة والزيارة تدريجيًا، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية مطبق على الداخل، ضاربا المثل بالحج الموسم الماضي، بأنه كان مقتصرا على السعوديين.
واستكمل قائلا: لا علاقة بعودة تسيير رحلات العمرة، للمصريين فهو مقتصر على السعوديين، لافتا إلى أن موعد عودة رحلات العمرة للمصريين سيكون مرهونا بوجود لقاح لفيروس كورونا، ونقص أعداد الإصابات مؤكدا أنهما الفيصل فى عودة حركة رحلات العمرة للمصريين.
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