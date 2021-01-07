ترامب مكبل الأيدي بأصفاد السوشيال ميديا

أكد مارك زوكربيرج الرئيس التنفيذى لشركة فيس بوك، أنه قرر مد حظر حسابات دونالد ترامب عبر "فيس بوك"، و"انستجرام" إلى أجل غير مسمى ولمدة أسبوعين على الأقل، وذلك حتى اكتمال الانتقال السلمي للسلطة.

ترامب مكتوف الأيدي على السوشيال ميديا

ولفت زوكربيرج عبر حسابه الرسمي على "فيس بوك"، اليوم الخميس، إلى أن الرئيس دونالد ترامب يحاول استغلال الوقت المتبقي له في المنصب لمنع الانتقال السلمي للسلطة وإثارة حالة من الجدل والفوضى.

وتابع: "لقد تسبب قراره باستخدام منصته للتغاضي عن أفعال مؤيديه في مبنى الكابيتول بدلاً من إدانتها في إزعاج الناس بالولايات المتحدة وحول العالم. لقد أزلنا هذه التصريحات أمس لأننا رأينا أن تأثيرها سيسبب إثارة المزيد من العنف".

وأوضح مارك، أن حاليًا على الدولة ضمان مرور الأيام المتبقية بسلام، خاصة بعد المصادقة على نتائج الانتخابات من قبل الكونجرس.

ونوه، إلى أن على مدى السنوات العديدة الماضية، تم السماح للرئيس ترامب باستخدام المنصات الالكترونية بما يتفق مع قواعدها الخاصة، وفي بعض الأحيان تم إزالة المحتوى أو تصنيف منشوراته عندما تنتهك سياساتنا.

وأستطرد مارك حديثه قائلًا: "لقد فعلنا ذلك لأننا نعتقد أن للجمهور الحق في الوصول إلى أوسع نطاق ممكن للخطاب السياسي حتى الخطاب المثير للجدل. لكن السياق الحالي يختلف الآن اختلافًا جوهريًا، حيث يتضمن استخدام برنامجنا للتحريض على تمرد عنيف ضد حكومة منتخبة ديمقراطيًا... ونعتقد أن مخاطر السماح للرئيس بالاستمرار في استخدام خدماتنا خلال هذه الفترة هي ببساطة مخاطر كبيرة للغاية. لذلك نقوم بتمديد الحظر الذي وضعناه على حساباته عبر فيسبوك وانستجرام إلى أجل غير مسمى ولمدة أسبوعين على الأقل حتى اكتمال الانتقال السلمي للسلطة".