بطريرك الإسكندرية للروم الأرثوذكس يحتفل بالعام الجديد فى النادى البحرى

جدة - نرمين السيد - حضر الاحتفال القنصل العام لليونان بالإسكندرية أثناسيوس كوتسيونى، ورئيسة النادى لوانا التى أهداها صاحب الغبطة طبق خشبى عليه شعار بطريركية الإسكندرية. وزين قاعة مطعم النادى البحرى أعلام جمهورية مصر العربية، وعن يمينه علم جمهورية قبرص، وعن يسارة علم جمهورية اليونان، دلالة على العلاقات القوية والتعاون المشترك بين الدول الثلاث.

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