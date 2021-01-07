وزير الأوقاف يجتمع بقيادات هيئة الأوقاف المصرية

جدة - نرمين السيد - اجتمع الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، مساء اليوم الخميس، بقيادات هيئة الأوقاف المصرية، بحضور المهندس سيد محروس رئيس مجلس الإدارة، والمهندس علاء عبد العزيز مدير عام الهيئة، ومديرى منطقتى القاهرة والإسكندرية، وعدد من قيادات الهيئة.





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