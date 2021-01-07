الأزهر يهنئ البابا تواضروس والمسيحيين بعيد الميلاد

جدة - نرمين السيد - ونشرت الصفحة الرسمية للأزهر، اليوم تهنئة بهذه المناسبة، قالت فيها: "خالص التهانى للبابا تواضروس، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والأخوة المسيحيين داخل مصر وخارجها، والإنسانية جمعاء؛ بمناسبة أعياد الميلاد".

كان فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، قد أجرى اتصالًا هاتفيًا، يوم الخميس الماضى بقداسة البابا تواضروس، للتهنئة بالعام الميلادى الجديد، راجيًا أن تعاد كافة المناسبات على مصرنا الحبيبة بكل الخير والحب والسلام.

وقال الإمام الأكبر أثناء الاتصال الهاتفى: "إن مصر ضربت نموذجًا فريدًا فى التماسك والترابط الاجتماعى بين المسلمين والمسيحيين، ووقفت وحدتهم سدًا منيعًا فى وجه كل محاولات إثارة الفتنة".

وفى نهاية الاتصال، تبادل فضيلة الإمام الأكبر وقداسة البابا تواضروس الدعوات، بأن يرفع الله عن الإنسانية الوباء والبلاء، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يحفظ الطواقم الطبية حول العالم من كل مكروه وسوء، وأن يوفق العلماء والباحثين والشركات المنتجة، لتوفير ما يكفى من اللقاحات حتى تستقر الحياة وتنعم البشرية جمعاء بالأمن والاستقرار.