صور.. مديرية أوقاف الغربية تواصل حملتها لنظافة وتعقيم المساجد التابعة لها

جدة - نرمين السيد - تواصل مديرية أوقاف الغربية، اليوم الخميس، حملاتها الموسعة لنظافة وتعقيم المساجد، مع الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية والضوابط الوقائية الخاصة بفيروس كورونا المستجد.





وأشارت وزارة الأوقاف فى بيان لها، إلى أن ذلك يأتى فى إطار اهتمام وزارة الأوقاف ببيوت الله عز وجل، استعدادًا لإقامة شعائر صلاة الجمعة، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ومساهمة فى الحد من انتشار فيروس كورونا. وقال مدير مديرية أوقاف الغربية، إن الأخذ بأسباب السلامة واجب دينى، يؤكد على سلامة العقل ونقاء الفطرة، وأن القيام على نظافة المساجد وتعقيمها عقب كل صلاة من أهم أولوياتنا فى هذه المرحلة، فيجب أن نبذل قصارى جهدنا فى خدمة بيوت الله، حتى يرفع الله عز وجل عن بلادنا البلاء ويحفظ مصر وأهلها من كل مكروه.

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