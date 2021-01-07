مطران أبوقرقاص للكاثوليك يحتفل بعيد الميلاد المجيد

جدة - نرمين السيد - ترأس الأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبو قرقاص للأقباط الكاثوليك، اليوم الخميس، صلاة القداس الإلهى بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وذلك بكاتدرائية أم النعم الإلهية.





وألقى الأنبا بشارة كلمة العظة حول "الميلاد والمصالحة"، مشيرًا إلى أن بميلاد يسوع تصالحت السماء مع الأرض، وتصالح الإنسان مع الله ومع ذاته. شارك فى الصلاة القمص يونان إستمالك، والأب إسحق مهيب، راعيًا الكاتدرائية، وسط إجراءات احترازية.

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