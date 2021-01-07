محافظ الدقهلية يهنئ المسيحيين بعيد الميلاد المجيد

جدة - نرمين السيد - وقال محافظ الدقهلية فى بيانه، اليوم الخميس: "يسعدنى ويشرفنى أن أبعث بخالص التهانى القلبية للأخوة المسيحيين بالمحافظة، وفى ربوع مصرنا الغالية شركاء الوطن بمناسبة عيد الميلاد المجيد أعاد الله الأيام والأعوام والأعياد على مصرنا الغالية وشعبها العظيم بالخير واليمن والبركات فى ظل القيادة الحكيمة لرئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى، وأن يتحقق للوطن الحبيب على يديه المزيد من التقدم والرخاء والأمن والأمان والاستقرار، وحفظ الله مصر وشعبها العريق وكل عام والجميع بخير".

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