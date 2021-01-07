عاجل.. السيسى يثنى على التطور المستمر لمستوى التعاون الثنائى بين مصر وقبرص

جدة - نرمين السيد - وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاتصال تناول بحث عدد من موضوعات العلاقات الثنائية بين مصر وقبرص، خاصة فى مجال الطاقة، بالإضافة إلى التشاور وتبادل الرؤى، بشأن تطورات عدد من القضايا الإقليمية، فى إطار المصالح المشتركة واتساق مواقف البلدين فى منطقة شرق المتوسط.

وقد أعرب الرئيس القبرصى عن حرصه على التنسيق وتبادل وجهات النظر مع الرئيس، تجاه كافة القضايا ذات الاهتمام المشترك، مشيدا بمتانة العلاقات بين البلدين والتى تتطور بشكل متنامٍ فى مختلف المجالات، ومؤكداً تطلع قبرص لتحقيق المزيد من الخطوات الملموسة بهدف ترسيخ أطر التعاون الثنائى والصداقة القائمة مع مصر، فضلاً عن مواصلة تعزيز آلية التعاون الثلاثى مع اليونان.

من جانبه، أثنى الرئيس على التطور المستمر الذى يشهده التعاون الثنائى بين البلدين والمنعكس فى الحرص المتبادل، للتنسيق والتشاور المنتظم تجاه كافة القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأكد مواصلة مصر تفعيل أطر التعاون الثنائى مع قبرص على المستوى الثنائى، أو من خلال آلية التعاون الثلاثى، التى تجمع بين مصر وقبرص واليونان.