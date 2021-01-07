شاهد .. خالد الجندى : كل الأديان بها أمور مشتركة ويجوز الاحتفال بها

جدة - نرمين السيد - أكد الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن الأعياد بالمعنى العرفى مراد بها التذكر وليس أكثر، وجميع الأديان تدعو إلى ذلك، مشددًا على أن جميع الأديان بها أمور مشتركة ويجوز الاحتفال بها.







أضاف الجندى فى برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع على قناة "dmc"، مساء اليوم الخميس، أن الناس تفرح بالمشترك وليس المعتقد، فمثلًا لو كان هناك من يحتفل بـ"عيد النظافة" وفى هذا اليوم يتم تنظيف الشوارع فهل هذا يسيء لأحد؟ مؤكدًا أن هذا اعتقادهم ولهذا لا يجب تكفيرهم وما شابه. تابع أن العقلية الحجرية لو كانت موجودة وقت نزول القرآن الكريم لحدثت مشاكل كبيرة، موضحًا أنه يتم الاحتفال بنبى كريم جاء بمعجزة، مهنئًا المسيحيين فى مصر بقوله: "يجعله عيدًا مبارك على بلادنا". ولفت إلى أن هناك العديد من المناسبات التى يتم الاحتفال بها منها المتكررة مثل نصر 6 أكتوبر 1973 ويحدث فيها كلما حان وقتها تأجج فى مشاعر المصريين والوطن، متابعًا أن كلمة "عيد" هنا تأتى للتذكر.

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