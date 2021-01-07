جدة - نرمين السيد - نقل السفير طارق عادل، سفير جمهورية مصر العربية لدى المملكة المتحدة، برقية تهنئة من الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى الجالية المصرية من الإخوة والأخوات المسيحيين فى المملكة المتحدة، بمناسبة عيد الميلاد المجيد.





وتضمنت برقية التهنئة أطيب التمنيات بهذه المناسبة والدعوات الخالصة بدوام التوفيق والنجاح. وفى إطار الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، ونظراً لظروف الإغلاق العام بالمملكة المتحدة التى حالت دون الاحتفال بهذه المناسبة فى الكنيسة القبطية بلندن، عُقِد لقاء افتراضى عبر شبكة المعلومات الدولية بين السفير عادل، وعدد من ممثلى الجالية القبطية، بحضور ومشاركة نيافة الأنبا "أنجليوس" أسقف عام الكنيسة القبطية الأرثوذكسية فى المملكة المتحدة، حيث تمت مناقشة عدد من القضايا ذات الأهمية للجالية المصرية، وذلك إلى جانب تبادل التهانى بمناسبة عيد الميلاد المجيد. وقد حضر اللقاء كل من القنصل العام، وملحق الدفاع، وعدد من أعضاء البعثة المصرية فى لندن، فضلا عن رؤساء جمعيات الجالية المصرية فى بريطانيا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سفير مصر لدى لندن ينقل تهنئة الرئيس للجالية المصرية بحلول عيد الميلاد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.