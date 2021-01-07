شاب يحاول الانتحار من أعلى كوبرى عباس بسبب إلحاح أهله عليه للزواج

حاول شاب الانتحار بإلقاء نفسه من أعلى كوبرى عباس بمصر القديمة بسبب إلحاح أهله عليه كى يتزوج.

وتلقى قسم شرطة مصر القديمة بلاغا من الخدمات الامنية مفاده إلقاء شخص نفسه من أعلى كوبري عباس، دائرة قسم مصر القديمة. وتمكنت الخدمة المعينة من انتشاله وهو على قيد الحياه وتبين أنه "ج. ع"، 25 سنة، عامل ومقيم فى مركز مغاغة بالمنيا ولا يوجد به أية إصابات ظاهرية.

وبسؤاله لم يتهم أحدا بالتسبب في ذلك وعلل محاولة الانتحار لوجود خلافات عائلية بينه وأهليته بسبب رغبتهم في أن يتزوج، وعدم رغبته فى الزواج.. وتحرر المحضر اللازم و جاري العرض على النيابة.