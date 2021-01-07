"العربية": الديمقراطيون بمجلس النواب يتحركون لعزل الرئيس ترامب

ذكرت قناة العربية فى خبر عاجل لها منذ قليل، أن أعضاء الحزب الديمقراطى فى مجلس النواب يتحركون لعزل الرئيس الأمريكى المنتهية ولايته دونالد ترامب.
وفى وقت سابق، طلب مكتب التحقيقات الفيدرالي من الأمريكيين تقديم أى معلومات تساعد فى تحديد هوية مثيرى الشغب بالكونجرس، بدورها أكدت وكالة بلومبرج الأمريكية، استقالة مدير الشؤون الأوروبية والروسية من مجلس الأمن القومى الأمريكى على خلفية أحداث الكونجرس.
فيما وجه مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، رسالة إلى المخربين الذين دمروا مبنى الكابيتول، حسب وصفه، على حسابه بموقع "تويتر"، قائلا: "أولئك الذين عاثوا الخراب في مبنى الكابيتول، لم تفوزوا.. العنف لا ينتصر أبدًا.. الحرية تفوز.. ولا يزال هذا بيت الشعب".
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