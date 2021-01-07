اقتران ثلاثي نادر بين كواكب المشترى وزحل وعطارد.. الأحد

يرصد بسماء الوطن العربي مساء يوم الأحد المقبل، اقتران ثلاثي بين كواكب (المشترى وزحل وعطارد) بالافق الجنوبي الغربي بعد حوالي 45 دقيقة من غروب الشمس.

وأشار المهندس ماجد أبو زاهرة رئيس الجمعية الفلكية بجدة في بيان أصدره اليوم الخميس، إلى أن الكواكب الثلاثة ستشكل مثلثا صغيرا، ولرؤيتها يجب استخدام المنظار، نظرا لأن الكواكب ستكون منخفضة نحو الأفق، ويجب أن يكون الأفق مكشوفًا بالكامل بدون وجود عوائق مثل المباني والجبال.

وأوضح أن كوكب المشترى سيقع مباشرة فوق زحل على الرغم من أن سطوع زحل يعادل سطوع نجم من الدرجة الأولى - مثل سطوع ألمع النجوم في السماء - إلا أن الكوكب ذا الحلقات لا يمكنه منافسة المشترى الذي يتفوق عليه بحوالي 11 مرة، لافتا إلى أن المشترى هو رابع ألمع جرم سماوي، بعد الشمس والقمر وكوكب الزهرة على التوالي، وسيشاهد إلى أعلى يسار زحل ( بالنسبة للراصد) كوكب عطارد.

وأضاف أنه يوما بعد يوم سيهبط المشترى وزحل نحو موقع غروب الشمس وفي المقابل يرتفع عطارد مبتعدا عن ضوء وهج الغروب.