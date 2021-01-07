الكنيسة المصرية في إنجلترا تحتفل بعيد الميلاد المجيد عبر الإنترنت

نظمت الكنيسة الأرثوذوكسية ببريطانيا، اليوم الخميس، احتفالا عبر الإنترنت برعاية نيافة الأنبا أنجيلوس رئيس أساقفة الأقباط في لندن، والمفوض البابوي في المملكة المتحدة لتلقي التهنئة بعيد الميلاد، وحضر لتلقي التهنئة كل من الأب أنطونيوس ثابت والأب مينا برسوم، والأب شنوده عشم والأب مرقص.

وحملت الدعوة الكريمة التي وُجِهت للبعثة الدبلوماسية المصرية، ورموز الجالية المصرية بالمملكة المتحدة أسمي معاني الحب والحرص علي اللقاء والذي حالت جائحة كورونا من التجمع الحقيقي والاحتفال سويا.

وقالت مرفت خليل رئيس الاتحاد العام للمصريين في الخارج، ببريطانيا، إن السفير طارق عادل سفير مصر في بريطانيا، والقنصل العام طارق يوسف والملحق العسكري العميد بحري سامح سليمان والقنصل وليد عثمان، حضروا اللقاء عبر الإنترنت، وقدموا بتهنئة الجالية المصرية القبطية في المملكة وأيضا في العالم بعيد الميلاد المجيد، وعبروا بأجمل المعاني عن روح التعاون والمساندة بين المصريين جميعا في بريطانيا وعن سعادتهم بهذا اللقاء وإن كان عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وحضر اللقاء أيضا الدكتور حسام عبد الله، والدكتور أحمد المقدم، وهما من أهم الشخصيات ومن الأعمده الهامة للجالية المصرية في بريطانيا.

واختتم الانبا أنجيلوس اللقاء بتقديم الشكر للحضور وتطلعه للم الشمل مرة أخري في مكان واحد قريبا جدا وأرسل أمنياته بالسلامة والعافية لأبناء الجالية المصرية في بريطانيا.

وقدمت مرفت خليل رئيس الاتحاد العام للمصريين في الخارج، ببريطانيا، التهنئة لهذا الجمع الرائع نيابة عن الاتحاد العام وأعضاؤه وتمنت لمصر والمصريين عام سعيد.