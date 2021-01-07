وزير الأوقاف مهنئا البابا تواضروس: نسأل الله أن يجعله عاما مباركا على مصرنا العزيزة

تلقى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية تهنئة من الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بمناسبة حلول عيد الميلاد المجيد والعام الميلادي الجديد، كما كلف ممثلي الوزارة في المحافظات بتهنئة الكنائس المصرية كافة.

وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن الدكتور مختار جمعة قال في تهنئته لقداسة البابا تواضروس الثاني، نسأل الله (عز وجل) أن يجعله عامًا مباركًا على مصرنا العزيزة وعام أمن وسلام على العالمين، وأن يعجل سبحانه وتعالى فيه برفع البلاء عن البلاد والعباد وعن البشرية جمعاء.

وتلقى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية برقية تهنئة، اليوم، من أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام بمناسبة حلول عيد الميلاد المجيد والعام الميلادي الجديد.

وقال هيكل في تهنئته: "يطيب لي أن أهدي قداستكم بأصدق العبارات وأجمل التهاني بمناسبة حلول عيد الميلاد المجيد، أعاده الله عليكم وعلى الإخوة الأقباط بموفور الصحة والعافية، وعلى سائر شعبنا العظيم بالخير واليمن والبركات".

وأضاف: "وأنتهز الفرصة لأعرب لسيادتكم عن تقديرنا لدور الكنيسة المصرية فى نشر تعاليم التسامح الرافض للمغالاة والتطرف، متمنيًا لقداستكم ولمصرنا الحبيبة وللكنيسة المصرية كل التوفيق والتقدم والازدهار."

وترأس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية مساء أمس الأربعاء قداس عيد الميلاد المجيد من كنيسة التجلي بدير الأنبا بيشوي بدون حضور شعبي، في إطار الإجراءات الوقائية التى تتخذها الكنيسة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، بينما شارك في الصلوات الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة وعدد محدود من الأساقفة والكهنة والرهبان والشمامسة.

ودخل قداسة البابا تواضروس الثاني إلى الكنيسة وسط مجموعة من الأباء الأساقفة والرهبان والشمامسة بملابسهم الطقسية المميزة، وهم يحملون الصلبان ومرددين الألحان الخاصة بعيد الميلاد المجيد، حيث تزينت الكنيسة بالورود ابتهاجا بالعيد.

ونقل التليفزيون المصري والقنوات الفضائية القبطية "مي سات وسي تي في وأغابي وcoc على يوتيوب" صلوات القداس الإلهي من دير الأنبا بيشوى بوادى النطرون.

وقال المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية القس بولس حليم إن قداسة البابا تواضروس لن يستقبل المهنئين الرسميين بالعيد في المقر البابوي كما هو معتاد، في إطار الإجراءات التى تتبعها الكنيسة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

قدّم قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية التهنئة لجموع الأقباط في كل العالم بمناسبة عيد الميلاد المجيد الذي تحتفل به الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم الخميس السابع من يناير.