الفريق محمد زكي: شعب مصر بمسلميه وأقباطه نسيج واحد

بعث الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي ببرقيـة تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني بمناسبـة عيد الميلاد المجيد.

وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في تصريح له اليوم، إنه جاء في نص برقية الفريق أول محمد زكي لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، "يسعدني أن أهنئ قداستكم بذكرى الميلاد المجيد للسيد المسيح عليه السلام داعين الله أن يعيدها على قداستكم وعلى الأقباط من أبناء الوطن بالصحة والخير والبركات".

وتابع: أنتهز هذه المناسبة لأعرب لكم عن اعتزازى واعتزاز القوات المسلحة بمواقفكم الوطنية التي أكدت أن شعب مصر بمسلميه وأقباطه نسيج واحد يجمعهم وطن واحد وآمال واحدة.

وأضاف: كما أنني أشيد بعطاء وتضحيات رجال القوات المسلحة من الأقباط، ووفائهم بالمهام والمسئوليات التي يحملون أمانتها لتظل القوات المسلحة برجالها الدرع القوية الحامي للوطن والحصن المنيع للشعب، بارككم الله ورعاكم، وكل عام وقداستكم بخير."

كما بعث الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة مماثلة لقداسة البابا بالمناسبة ذاتها.

وتلقى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية برقية تهنئة، اليوم، من أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام بمناسبة حلول عيد الميلاد المجيد والعام الميلادي الجديد.

وقال هيكل في تهنئته: "يطيب لي أن أهدي قداستكم بأصدق العبارات وأجمل التهاني بمناسبة حلول عيد الميلاد المجيد، أعاده الله عليكم وعلى الإخوة الأقباط بموفور الصحة والعافية، وعلى سائر شعبنا العظيم بالخير واليمن والبركات".

وأضاف: "وأنتهز الفرصة لأعرب لكم عن تقديرنا لدور الكنيسة المصرية فى نشر تعاليم التسامح الرافض للغلو والتطرف، متمنيًا لقداستكم ولمصرنا الحبيبة وللكنيسة المصرية كل التوفيق والتقدم والازدهار."

وترأس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية مساء أمس الأربعاء قداس عيد الميلاد المجيد من كنيسة التجلي بدير الأنبا بيشوي بدون حضور شعبي، في إطار الإجراءات الوقائية التى تتخذها الكنيسة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، بينما شارك في الصلوات الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة وعدد محدود من الأساقفة والكهنة والرهبان والشمامسة.