نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لجنة انتخابات القاهرة والجيزة للبيطريين تنتهي من تنقية كشوف الجمعية العمومية للفرعيتين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقدت اللجنة العليا لانتخابات النقابتين الفرعيتين للأطباء البيطريين بالقاهرة والجيزة، اجتماع لمتابعة الاستعدادات الخاصة بإجراء الانتخابات المقرر لها 2 فبراير 2021، لضمان إجراء انتخابات نزيهة، في أجواء تحافظ على سلامة المشاركين بالتصويت، تحت إشراف الدكتور خالد سليم النقيب العام للأطباء البيطريين.

وانعقد الاجتماع برئاسة الدكتور عبد العزيز الجوهرى رئيس اللجنة العليا للإشراف على انتخابات القاهرة والجيزة، وعضوية كل من: الدكتور أيمن حلمى، الدكتور الحسينى عوض، الدكتور محمد مبروك، الدكتور أحمد البندارى.

وقال الدكتور أحمد البندارى، المتحدث باسم اللجنة، إن الاجتماع قد أسفر عن عدة قرارات، أهمها: الإعداد للعملية الانتخابيه 2 فبراير المقبل، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية التى تضمن الحفاظ على صحة الأطباء البيطريين خلال مشاركتهم بالتصويت فى الانتخابات، مشيرا إلى أن اللجنة انتهت من مراجعة الكشوف النهائية للمرشحين على كافة مقاعد الفرعيتين واعتمادها، وذلك بعد فحص كل الملفات من خلال الجهات القانونية والقضائية.

وأشار إلى أن اللجنة انتهت من مراجعة وتنقية كشوف أعضاء الجمعية العمومية بنقابتى القاهرة والجيزة، مؤكدا أن كافة عمليات التصويت ستتم تحت إشراف قضائى كامل، وحضور مستشارى هيئة النيابة الإدارية لضمان نزاهتها، موضحا أن اللجنة تُعد حاليا الاشتراطات الخاصة بالعملية الانتخابية وسيتم الإعلان عنها فور الإنتهاء منها.

وتهيب لجنة الانتخابات، كافة أعضاء الجمعية العمومية لنقابتى القاهرة والجيزة، اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد خلال المشاركة بالانتخابات.

هذا وبدأت لجنة تلقى طلبات الترشح لانتخابات نقابتى القاهرة والجيزة الفرعيتين، برئاسة الدكتور عبد العزيز الجوهرى، وعضوية كلا من: الدكتور الحسينى عوض، والدكتور محمد حجازى، الأول من ديسمبر 2020، فى استقبال أوراق الأطباء البيطريين الراغبين فى الترشح بالفرعيتين، وذلك من العاشرة صباحا وحتى الرابعة مساء بمقر النقابة العامة بجاردن سيتى.

وتم تسليم طلبات الترشح شخصيا باليد بمقر النقابة العامة بالقاهرة مقابل إيصال معتمد، أو إرسال طلب الترشح بخطاب موصى عليه بعلم الوصول على مقر النقابة بالقاهرة-جاردن سيتي – 6 ش الحديقة – دار المهن الطبية، بشرط أن يتم التسجيل في مكتب البريد المصدر منه الطلب قبل نهاية الموعد المحدد لقفل باب الترشح، وذلك طبقا لنص المادة 35 من اللائحة الداخلية للنقابة رقم 166 لسنة 1970.

وفتح باب الترشح بالنقابة الفرعية للأطباء البيطريين بالقاهرة، على مقاعد:

1- رئيس النقابة الفرعية بالقاهرة، على أن يكون المرشح مضى على قيده أكثر من 15 عاما.

2- عضوين مضى على قيدهما أكثر من 15 عاما.

3- عضوين مضى على قيدهما أقل من 15 عاما.

كما فتح باب الترشح بالنقابة الفرعية للأطباء البيطريين بالجيزة، على مقاعد:

1- رئيس النقابة الفرعية بالجيزة على أن يكون مضى على قيده أكثر من 15 عاما.

2- عضوين مضى على قيدهما أكثر من 15 عاما.

3- عضوين مضى على قيدهما أقل من 15 عاما.