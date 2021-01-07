شقيقتان يخبأن جثة والدهما في منزلهم بالجيزة ويشعلان البخور خوفًا من إكتشاف فعلتهم

في واقعة غريبة من نوعها، أثارت حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بعد احتفاظ شقيقتين بجثة والدهما لعدة أيام داخل منزلهم، لعدم امكانيتهم تصديق فراقه لهما وغيابه عنهم.

حاول الأب أن يحل مكان والدتهم التي غادرت وتركت الابنتين ليكن لهما كل شيء، ومع مرور الأيام تعلقا به بطريقة منعتهم من الاقتناع بفراقه وموته.

شقيقتين تحتفظان بجثة والدهما

فارق الأب الحياه إلا أن ابنتيه لن يصدقوا ذلك وظلوا بجانبه محتفظين بالجثة من خلال لفها بالشاش الطبي، ووضع الكريمات المرطبة لتخفيف تعفنها، فضلًا عن استخدامهم للبخور كي يمنع انبعاث رائحة تعفن الجثة كي لا تصل إلى الجيران ويكتشفوا فعلتهم.

أوضحت تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة، في واقعة احتفاظ شقيقتين بجثة والدهما لعدة أيام أنهم حرصوا على عدم ادخال أقاربهم إلى المنزل حتى كثرت مبرراتهم المختلفة، الأمر الذي جعل شقيق المتوفي في شك دائم.

أصر شقيق المتوفي على الدخول لرؤية والدهما لانه كان في حالة صحية متدهوره لشده مرضه، بعد محاولات متعددة لمنعه من رؤيته بحجة أن والدهما نائم ولا يرغبان في إزعاجه، بسبب مرضه، ليجد كارثة وجود شقيقه على ذه الحالة التي كان فيها، ومن ثم أسرع لإبلاغ مديرية أمن الجيزة.

النيابة تحيل الشقيقتين إلى مستشفى الأمراض العقلية

وصل رجال المباحث إلى مقر الواقعة، وتم نقل الجثة إلى المستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ابنتيه، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

كما قررت النيابة المختصة عرض الشقيقتين على لجنة مشكلة من مستشفى الأمراض العصبية والنفسية، للتأكد من قواهما العقلية، وإعداد تقرير حول حالتهما لاستكمال التحقيقات.