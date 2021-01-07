جماهير الأهلي تطالب ناديها بالحصول على دوري أبطال أوروبا والأهلي يرد "في سوء تفاهم"

دوري ابطال أوروبا.أرشيفية
خرجت أخبار من قناة النادي الأهلي، تفيد بأن مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب تخطط لإنشاء نادي أوروبي يحمل اسم النادي الأهلي.
وقال إيهاب الخطيب رئيس قناة النادي الأهلي عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "وجود الأهلي في الدوريات الأوروبية ودوري أبطال أوروبا حلم بدأ الخطيب ومجلسه العمل على تحقيقه".
وتابع: "هذا الحلم الكبير لن يكون النهاية لكنه سيكون البداية".
أثار هذا الأمر العديد من التساؤلات بين جماهير الكرة المصرية والمتابعين لشأنها، مثال إمكانية حدوث ذلك من الأساس، حيث لم يشهد أحد مثال كهذا في العالم.
كما أثير تساؤل ٱخر وهو هل سيكون هناك إمكانية لموجهة بين الفريقين تحت أي حال من الأحوال مثل تواجد الثنائي في كأس العالم للأندية.
وقال مصدر من داخل النادي الأهلي أن مقدم البرنامج قد فهم الأمر بشكل خاطيء، وتم حذف الفيديو من القناة، حيث كان مضمون الخبر أن الأهلي يخطط لإنشاء "أكاديمية" للكرة في أوروبا.
ويمتلك النادي الأهلي ٤ فروع داخل مصر وهم (الجزيرة - مدينة نصر - الأقصر - الشيخ زايد)، كما يخطط الأهلي لفرع جديد في التجمع الخامس.
موعد مباراة الأهلي
ويستعد فريق النادي الأهلي لمواجهة سيراميكا كليوباترا غدا ضمن منافسات الأسبوع السادس من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز موسم ٢٠٢٠-٢٠٢١.
وتقام المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساء غدا الجمعة، على ملعب السويس الجديد.
قائمة الأهلي لمواجهة سيراميكا
وأعلن المدير الفني الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني القائمة التي يخوض بها المارد الاحمر مباراته غدا، والتي جاءت كالٱتي:
حراسة المرمى: محمد الشناوي، وعلي لطفي، ومصطفى شوبير
خط الدفاع: أحمد رمضان بيكهام، سعد سمير، أيمن أشرف، بدر بانون، علي معلول، ياسر إبراهيم، أحمد نبيل كوكا.
خط الوسط: حسين الشحات، محمود كهربا، حمدي فتحي، محمد شريف، وليد سليمان، أليو ديانج، طاهر محمد طاهر، محمد مجدي أفشة، أكرم توفيق.
خط الهجوم: صلاح محسن، والتر بواليا.
وتعثر النادي الأهلي في ٱخر مواجهاته المحلية أمام وادي دجلة في اليوم الأول من العام الجديد، حيث تعادل أمام الغزلان سلبيا ليفقد نقطتين هامتين.
على الجانب الٱخر نجح النادي الأهلي في الصعود لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا موسم 2020-2021, بعدما فاز على نادي سينوديب بطل النيجر بدور ال٣٢ من البطولة بنتيجة ٥-٠ في مجموع المباراتين.
مركز الأهلي بالدوري
ويحتل النادي الأهلي المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري العام برصيد عشرة نقاط.
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