جماهير الأهلي تطالب ناديها بالحصول على دوري أبطال أوروبا والأهلي يرد "في سوء تفاهم"

خرجت أخبار من قناة النادي الأهلي، تفيد بأن مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب تخطط لإنشاء نادي أوروبي يحمل اسم النادي الأهلي.

وقال إيهاب الخطيب رئيس قناة النادي الأهلي عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "وجود الأهلي في الدوريات الأوروبية ودوري أبطال أوروبا حلم بدأ الخطيب ومجلسه العمل على تحقيقه".

وتابع: "هذا الحلم الكبير لن يكون النهاية لكنه سيكون البداية".

أثار هذا الأمر العديد من التساؤلات بين جماهير الكرة المصرية والمتابعين لشأنها، مثال إمكانية حدوث ذلك من الأساس، حيث لم يشهد أحد مثال كهذا في العالم.

كما أثير تساؤل ٱخر وهو هل سيكون هناك إمكانية لموجهة بين الفريقين تحت أي حال من الأحوال مثل تواجد الثنائي في كأس العالم للأندية.

وقال مصدر من داخل النادي الأهلي أن مقدم البرنامج قد فهم الأمر بشكل خاطيء، وتم حذف الفيديو من القناة، حيث كان مضمون الخبر أن الأهلي يخطط لإنشاء "أكاديمية" للكرة في أوروبا.

ويمتلك النادي الأهلي ٤ فروع داخل مصر وهم (الجزيرة - مدينة نصر - الأقصر - الشيخ زايد)، كما يخطط الأهلي لفرع جديد في التجمع الخامس.

موعد مباراة الأهلي

ويستعد فريق النادي الأهلي لمواجهة سيراميكا كليوباترا غدا ضمن منافسات الأسبوع السادس من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز موسم ٢٠٢٠-٢٠٢١.

وتقام المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساء غدا الجمعة، على ملعب السويس الجديد.