الاختلاف يصل للخطبة..غدًا مساجد الأوقاف تتحدث عن "إتقان الحرف" و"الالتجاء إلى الله" بـ "الجامع الأزهر"

يلقي الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء، رئيس جامعة الأزهر الأسبق، خطبة الجمعة غدا، بالجامع الأزهر، وينقلها التلفزيون المصري على الهواء مباشرة.

خطبة الجمعة

وقال الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء، إن موضوع خطبة الجمعة غدا من الجامع الأزهر سيكون عن " الالتجاء إلى الله لرفع الكرب".

وطالب عمر هاشم في تصريحات لـ "دوت الخليج"، جميع المصلين بالالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، داخل المساجد وخارجها.

وتابع عضو هيئة كبار العلماء": أدعو الله عز وجل أن يعجل برفع الوباء، وأن يحفظ مصر وأهلها من كل مكروه وسوء".

مساجد الأوقاف تتحدث عن " إتقان الصنائع والحرف سبيل تقدم الأمم"

وتتحدث المنابر غدا الجمعة، عن " إتقان الصنائع والحرف والمهن سبيل الأمم المتقدمة"، من خلال الخطبة الموحدة التي أقرتها وزارة الأوقاف على جميع المساجد.

ولا يسري موضوع خطبة الجمعة الذي تحدده وزارة الأوقاف، على الجامع الأزهر الشريف، بعد أن تم نقل تبعيته لمشيخة الأزهر عام 2014، بناء على اتفاقية بين وزير الأوقاف وفضيلة الإمام الأكبر.

وتتحذ وزارة الأوقاف، إجراءات احترازية بجميع المساجد لمواجهة انتشار فيروس كورونا، تتعلق باستخدام المصلى الشخصي، والكمامات والتباعد الاجتماعي بين المصلين.

ومن جانبه قال الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إن لجنة الأزمة التي تم تشكيلها بديوان عام الوزارة، ستضطر لغلق أي مسجد لا يلتزم رواده بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وأضاف طايع في تصريحات لـ"دوت الخليج"، إنه تم التنبيه على الأئمة بضرورة اتباع تعليمات صلاة الجمعة والمتعلقة بالالتزام بموضوع الخطة ووقتها، مع التشديد على متابعة العمال للإجراءات الاحترازية داخل المساجد.

تشكيل لجنة إدارة الأزمة

وأشار رئيس القطاع الديني، إلى أنه تم تشكيل لجنة إدارة الأزمة بالديوان العام وتضم في عضويتها "الشيخ صبري ياسين دويدار رئيس الإدارة المركزية للتفتيش والرقابة، الدكتور أحمد عبد الرؤوف، مدير عام الشئون القانونية، والشيخ أحمد عبد المنعم، مدير عام المراجعة الداخلية والحوكمة، لاتخاذ ما تراه مناسبا في أي مخالفة تتصل بعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا".

ونوه رئيس القطاع الديني، إلى أن اللجنة هي المنوط بها غلق أي مسجد بناءً على قرار اللجنة، بناء على ما يراد مدير أي مديرية من ضرورة تستدعي الغلق، مشيرا إلى أن اللجنة في حالة انعقاد دائم، لمتابعة تنفيذ جميع الإجراءات الوقائية والضوابط الاحترازية والتباعد الاجتماعي بكل حزم.

افتتاح 23 مسجد بـ 5 محافظات غدا

وتفتتح وزارة الأوقاف، غدا 23 مسجدًا في خمس محافظات ليكون إجمالي ما تم افتتاحه من أول سبتمبر الماضي (690) مسجدًا.

وأكدت الوزارة أن المساجد التي سيتم افتتاحها الجمعة هي على النحو التالي: 10 مساجد بمحافظة الشرقية، و9 مساجد بمحافظة المنيا، و2 مسجد في محافظة البحيرة، ومسجد بكل محافظة من محافظات المنوفية والأقصر.

وأشارت إلى إن الأمر لا يقف عند تشييد المساجد، وإنما يأتي الاهتمام بها صيانة ونظافة، وإعدادًا متميزًا للأئمة العاملين بها، بغرض نشر الفكر الإسلامي الوسطي الرشيد، وتحصين أبنائنا وشبابنا ومجتمعنا من التطرف، وقطع دابر المتطرفين من أي سيطرة على بيوت الله (عز وجل).