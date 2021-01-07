بعد تداول قصته بمواقع التواصل ...نائب بمجلس الشيوخ يتكفل بمصروفات دراسة طبيب التوكتوك

أعلن النائب حسانين توفيق، عضو مجلس الشيوخ، تكفله بمصروفات دراسة واحتياجات عماد عسل، المعروف إعلاميا بطبيب التوكتوك، حيث يدرس بكلية طب الأسنان، بجامعة الإسكندرية، ويعمل سائق على "توكتوك"، لتوفير مصاريف دراسته، ومساعدة أسرته، في مركز شبراخيت بمحافظة البحيرة.

النائب حسانين توفيق وطبيب التوكتوك

جاء ذلك في حديثه عبر صفحته الرسمية، بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك، مؤكدا على أنه وقف بكثير من التقدير والإعجاب للشاب عماد عسل، الذي أصبح مثار اهتمام مواقع التواصل الاجتماعي، خلال اليومين الماضيين، حيث يدرس بكلية طب الأسنان، بجامعة الإسكندرية، ويعمل سائق على "توك توك"، لتوفير مصاريف دراسته، ومساعدة أسرته، في مركز شبراخيت بمحافظة البحيرة.

ولفت عضو مجلس الشيوخ إلي أنه نموذج للشاب المصري المكافح المثابر، الحريص على مستقبله، ودعم أسرته، مؤكدا على أنه حكمة في كلامه، وآية في أدبه، وخلقه الرفيع، ويذكره بشباب مصر في القرى والمدن، أصحاب الإرادة، والعزيمة، من يضربون المثل في تحدي الصعب، والمألوف.

طبيب التوكتوك عماد عسل

واختتم حديثه بقوله:""عماد" وغيره من أبناء مصر مصيرهم النجاح، هم النموذج والقدوة والمثل، هم من يستحق الدعم والاهتمام وتسليط الضوء عليهم، هم "ترند" كل الأزمان، والرد البليغ على القبح والنماذج السلبية، التي لا تعبر عن هويتنا كمصريين،ومن قررت التواصل معه، وأعلن التكفل بكافة مصروفات دراسته، واحتياجاته، وتلبيتها بأي شكل من الأشكال..وسألتقي به قريبا إن شاء الله.