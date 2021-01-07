النائبة عايدة نصيف : نشهد مرحلة غير مسبوقة فى مفهوم المواطنة وعدم التمييز بين المواطنين

قالت النائبة عايدة نصيف عضو مجلس الشيوخ أن مصر تشهد لحظة تاريخية غير مسبوقة فى مفهوم المواطنة وعدم التمييز بين المواطنين.

الرئيس السيسي والمواطنة بمصر

جاء ذلك فى تصريحات لموقع دوت الخليج أن أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، كان له الفضل فى ذلك من خلال تأسيس مبدأ المواطنة بصورة عملية وعلى ارض الواقع فقد شهد عصر السيسى تمثيلا مشرف للاقباط فى جميع المواقع ايمانا منه انه رئيس لكل المصريين بل عمل على تأصيل ثقافة المواطنة من خلال خطاباته وحرصه الدائم على مشاركة وتهنئة الاقباط بالاعياد وبناء الكنايس فى المدن الجديدة وتقنيين عدد كبير من بناء الكنائس فهو مؤمن بان التاريخ المصرى بما يحمل من هوية وثقافة مصرية يشهد ان المسيحين والمسلمين لحمة واحدة حفظت هذا الارض عبر مراحله المختلفة.

الحكومة وجهوده المقدرة لتحقيق المواطنة

وأشارت عضو مجلس الشيوخ لتحيا مصر أن تقرير مجلس الوزراء والذي جاء تحت عنوان" دولة 30 يونيو ترسخ مبادئ المساواة وعدم التمييز..المصريون يضعون ركائز بناء دولة "المواطنة والوحدة الوطنية" واحتوائها المفصل لملف المواطنه والوحدة الوطنيه رصد الحالة التي تتخذها الدولة للحفاظ مفهوم وترسيخ مباديء المساواة بين المواطنين دون تمييز مؤكدة علي أن مانراه اليوم هو نتاج تعميم ثقافة المواطنه والانتماء فالفرق بين مسلمين واقباط في مصر فكلنا أبناء الوطن الواحد.

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