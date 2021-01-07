جدة - نرمين السيد - أصدر الأنبا ديميتريوس، أسقف ملوى، بيانا حول ترتيبات الصلاة، خلال الفترة المقبلة، فى ظل كورونا، على أن يتم تعليق كافة الاجتماعات ومدارس الأحد، بدءا من غدا الجمعة 8 يناير، وحتى 31 يناير.





وتقام القداسات بحضور كاهن وثلاثة شمامسة فقط، ويتم بث القداسات على الانترنت، أما بالنسبة المعمودية، فتتم بحضور الأب والأم فقط، على أن يتم تقييم الموقف بعد ذلك التاريخ.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تعليق الخدمات فى كنائس ملوى بدءا من الجمعة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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