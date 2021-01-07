صندوق مكافحة الإدمان يبدأ 2021 بدعم مشروعات المتعافين من تعاطى المخدرات

جدة - نرمين السيد - سلم عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن - مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، مجموعة جديدة من المتعافين من إدمان المواد المخدرة شيكات، لدعم مشروعاتهم الصغيرة، وتساعدهم على العودة إلى العمل والإنتاج مرة أخرى، مثل مشروع مستحضرات تجميل ومشروع آخر مطعم، فى إطار الحرص على تقديم خدمات ما بعد العلاج والدمج المجتمعى للمتعافين كأفراد نافعين فى المجتمع.





ووجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، باستمرار توفير التمويل اللازم لدعم مشروعات صغيرة للمتعافين من تعاطى المخدرات، من خلال مبادرة "بداية جديدة"، لإقراض المتعافين من تعاطى وإدمان المواد المخدرة، لإنشاء مشروعات صغيرة، تساعدهم على العودة إلى العمل والإنتاج مرة أخرى وتمكينهم من إيجاد مصدر رزق لهم يعينهم على أعباء الحياة، ويساعدهم فى الإنفاق على أسرهم.

وبلغ إجمالى القروض التى تم توفيرها لإنشاء مشروعات صغيرة للمتعافين من بنك ناصر الاجتماعىّ، ما يقرب من 4 ملايين جنيه حتى الآن‪.‬

من جانبه أوضح عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن - مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، أنه يتم توفير التمويل اللازم لتنفيذ المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للمتعافين من الإدمان عبر الخط الساخن "16023"، بغرض تحقيق الدمج المجتمعى لهم.

ويعد ذلك أحد أهم المراحل اللاحقة للعلاج الطبى والنفسى لمريض الإدمان، إضافة إلى مساعدتهم على تقليل فرص حدوث الانتكاسة، حيث يتم تلقى أفكار حول المشروعات الملائمة لهم ودراستها ومساعدتهم فى تمويلها.

يذكر أن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة نيفين القباح وزيرة التضامن الاجتماعىُ ورئيس مجلس إدارة الصندوق، كان قد أعلن عن تقديم الخدمات العلاجية على مدار عام 2020 لعدد 132 ألفا و502 مريض إدمان مجانا، وفى سرية تامة.

وتنوعت الخدمات العلاجية ما بين عيادات خارجية وحجز داخلى، بالتعاون مع المستشفيات الشريكة للخط الساخن، وسط اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية، للحد من انتشار فيروس كورونا.