سفيرنا فى توجو يشارك الكنيسة المصرية احتفالها بعيد الميلاد المجيد

جدة - نرمين السيد - شارك السفير أحمد عادل السماوى، سفير جمهورية مصر العربية فى توجو، وأعضاء السفارة فى قداس عيد الميلاد المجيد بالكنيسة المصرية القبطية فى العاصمة التوجولية لومى، وألقى كلمة قصيرة لتقديم التهنئة للأخوة والأخوات الأقباط من المصريين والتوجوليين فى لومى.





كما نقل نص برقية تهنئة رئيس الجمهورية إلى الجاليات المصرية فى الخارج بهذه المناسبة. وقد أقام الأنبا "أدراوس سمير" موفد نيافة البابا تواضرس الثانى، صلاة عيد الميلاد المجيد، بمعاونة بعض الأخوة والأخوات من الأقباط الموفدين من مصر، وكذلك بعض الأقباط التوجولين؛ والذين عبروا عن تقديرهم لرسالة التهنئة الموجهة من رئيس الجمهورية، وكذلك لمشاركة السفارة فى حفل عيد الميلاد المجيد.

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