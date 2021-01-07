محافظ جنوب سيناء يبحث تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية 

جدة - نرمين السيد - كما ناقش المحافظ خلال الاجتماع الأسبوعى الذى عقده بعض موضوعات الإدارة العامة للشؤون المالية وكيفية طرح المناقصات عن طريق الديوان العام ومتابعة بعض مواضيع المتابعة المتأخرة.
من ناحية أخرى، عقد المحافظ مؤتمرًا مصغرًا بحضور المهندسة إيناس سمير نائب المحافظ ومحمود عيسى مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة والمستشار وليد السباعى المستشار القانونى للمحافظ، وعدد من القيادات التنفيذية المعنية بالمحافظة، حيث وجه المحافظ بالبدء فى اتخاذ إجراءات إنشاء شركة لإدارة ممتلكات المحافظة بما يحقق أكبر عائد ممكن بعد أخذ الاستشارات القانونية اللازمة طبقا لموافقة مجلس الوزراء بِشأن إنشاء شركة باسم محافظة جنوب سيناء، وإعداد جدول زمنى محدد نحو إنشاء الهيكل التنظيمى والإدارى والمالى.
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