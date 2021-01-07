الرئيس السيسى يبحث هاتفيا مع نظيره القبرصى قضايا شرق المتوسط

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم الخميس اتصالًا هاتفيًا من الرئيس نيكوس أناستاسيادس، رئيس جمهورية قبرص.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاتصال تناول بحث عدد من موضوعات العلاقات الثنائية بين مصر وقبرص خاصة في مجال الطاقة، بالإضافة إلى التشاور وتبادل الرؤي بشأن تطورات عدد من القضايا الإقليمية في إطار المصالح المشتركة واتساق مواقف البلدين في منطقة شرق المتوسط.

وأعرب الرئيس القبرصي عن حرصه على التنسيق وتبادل وجهات النظر مع الرئيس تجاه كافة القضايا ذات الاهتمام المشترك، مشيدًا بمتانة العلاقات بين البلدين التي تتطور بشكل متنامٍ في مختلف المجالات، مؤكدًا تطلع قبرص لتحقيق المزيد من الخطوات الملموسة بهدف ترسيخ أطر التعاون الثنائي والصداقة القائمة مع مصر، فضلًا عن مواصلة تعزيز آلية التعاون الثلاثي مع اليونان.

من جانبه؛ اثني الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على التطور المستمر الذي يشهده التعاون الثنائي بين البلدين والمنعكس في الحرص المتبادل للتنسيق والتشاور المنتظم تجاه كافة القضايا ذات الاهتمام المشترك، مؤكدًا مواصلة مصر تفعيل أطر التعاون الثنائي مع قبرص على المستوى الثنائي أو من خلال آلية التعاون الثلاثي التي تجمع بين مصر وقبرص واليونان.

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