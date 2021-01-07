وزير الكهرباء: خطة للتحول إلى شبكة ذكية وميكنة الخدمات 

أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة أن الحكومة تسعى بخطوات جادة لإنفاذ خطتها بشأن التحول الرقمى لوزارات ومرافق الدولة بصفة عامة وتطوير وتحديث آليات العمل في كل جهة بصفة خاصة، وكذا تحويل اقتصاد الدولة إلى كيان قائم على العلم والمعرفة والتكنولوجيا من خلال التعاون الوثيق بين الوزارات كل في مجال اختصاصه.

وقال شاكر في تصريحات صحفية اليوم، إن تطوير أداء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بقطاع الكهرباء يأتى في إطار دعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية الشاملة للتنمية وتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وشدد علي تعظيم الاستفادة من تطبيقات تكنولوجيا المعلومات في التحول لمجتمع رقمى بما يُمكن مصر من الريادة في هذا المجال، وكذلك فى ضوء سعى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة نحو التحول التدريجى للشبكة الحالية من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية بهدف تحسين خدمات الطاقة وتطبيق معايير الحكومة الإلكترونية وميكنة الخدمات المقدمة للمواطنين.

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