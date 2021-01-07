رئيسة مجلس النواب الأمريكى تطالب بعزل ترامب من منصبه فورا

طالبت رئيسة مجلس النواب الأمريكى بعزل ترامب من منصبه فورا بموجب التعديل 25 بالدستور، كما دعا النائب الجمهوري الأمريكي عن ولاية إلينوى، آدم كينزينجر، إلى تفعيل التعديل الخامس والعشرين من الدستور لإقالة الرئيس دونالد ترامب من منصبه، وقال كينزينجر - في فيديو نشره عبر موقع التدوينات القصيرة (تويتر)، حسبما نقلت شبكة (سي.إن.إن.) الإخبارية الأمريكية اليوم /الخميس/ - إنه بات من الواضح أمس أن ترامب "تخلى عن واجبه في حماية الشعب الأمريكي وبيت الشعب". وأضاف آدم كينزينجر أن ترامب "أثار المشاعر" التي "أشعلت التمرد"، مشيراً إلى أنه "حان الوقت لاستدعاء التعديل الخامس والعشرين وإنهاء هذا الكابوس"، وجاءت تلك الدعوة غداة أعمال شغب قام بها أنصار ترامب في مبنى الكونغرس أثناء المصادقة على فوز الرئيس المنتخب جو بايدن، وأدت إلى مقتل 4 أشخاص.

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