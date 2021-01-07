العسومي: الرئيس السيسي أعاد لمصر دورها الريادي والمحوري

وجَّه عادل بن عبدالرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، رسالة شكر وتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي، على ما تحقق من إنجازات فى عهده ساهمت في إستعادة مصر لدورها الريادي والمحوري ومكانتها الإقليمية والدولية وبما يعزز الموقف العربي تجاه قضايا المنطقة فى المحافل الدولية، فضلًا عن النهضة الحضارية والإنسانية التي تحققت فى عهده على المستويات كافة.
ولفت "العسومي"، خلال ندوة صحفية أقيمت اليوم، إلى أن القيادة السياسية المصرية انتهجت سياسة غاية في الأهمية، لحل جميع المشكلات العربية التي تُحاك ضد المنطقة، مشيرًا إلى أهمية الزيارات التي قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسي للدول العربية وعلى رأسها الإمارات والسعودية؛ لبحث ومناقشة قضايا المنطقة العربية.
كما وجه رئيس البرلمان العربي، رسالة شكر وإمتنان للرئيس عبد الفتاح السيسي لدعمه لمؤسسات العمل العربي المشترك لاسيما دعمه المستمر للبرلمان العربي ، مؤكدًا أن القيادة السياسية المصرية لم تتوانى فى تقديم أي دعمٍ أو مساندةٍ للارتقاء بدوره في خدمةً العمل العربي المشترك.
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