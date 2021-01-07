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عمر شويل - جدة رابط دعم مصر لاضافة المواليد ٢٠٢١ يشهد طلبات بحث متصاعدة في جمهورية مصر العربية بعد إعلان وزارة التموين والتجارة الداخلية عن بدء استقبال طلبات المواطنين إلكترونيا عبر بوابة مصر الرقمية ومن خلال موقع دعم مصر لاضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين 2021 وفقا للشروط الجديدة. وبذلك، تمنع وزارة التموين بالتعاون مع وزارة الصحة انتشار فيروس كورونا المستجد، من خلال إنهاء المعاملات إلكترونيا، بدلا من الذهاب إلى مكاتب التموين. وذلك بعد إقرار مجلس النواب المصري صرف الموازنة المالية الجديدة لإضافة مواليد جدد، من خلال موقع دعم مصر لإضافة المواليد الجدد 2021.
رابط دعم مصر لاضافة المواليد الجدد
أعلنت التصريحات الصادرة عن وزارة التموين والتجارة الخارجية برئاسة وزير التموين علي مصلحي بدء تسجيل بيانات المواليد الجدد من الفئات محدودة الدخل، والتي تتحصل على معاش الضمان الاجتماعي، ومعاش تكافل وكرامة. وهذه الفئات فقط دون غيرها هي المسموح لها التسجيل على رابط اضافة المواليد لبطاقة التموين 2021.
ويتم التفعيل الرسمي لرابط دعم مصر tamwin لاستقبال طلبات المواطنين بتنزيل المواليد الجدد على بطاقة التموين. على أن تتم مراجعة الطلبات المقدمة إلكترونيا، ويتم استبعاد الطلبات التي لا تستوفي شروط اضافة المواليد الجدد 2021 كما أعلنت الوزارة.
تسجيل بيانات الأبناء على بطاقة التموين للحصول على دعم الخبز وصرف السلع التموينية شهريا يسمح به فقط للأسرة بحد أقصى إضافة ٢ من الأبناء للبطاقة التموينية. وهو ما يضمن مبدأ تكافؤ الفرص، ومن خلال الدخول على رابط موقع دعم مصر يمكن تنزيل مواليد جدد لبطاقة التموين.
شروط اضافة المواليد لبطاقة التموين 2021
في ظل حرص الحكومة المصرية والتعاون المشترك مع وزارة التموين المصرية، أجرت الوزارة بعض عمليات البحث من خلال مكاتب التموين المختلفة في أنحاء الجمهورية. والتي أشارت إلى عدم استيفاء الموزانة العامة إضافة جميع المواليد الجدد على بطاقة التموين. بالتالي، سيتم تنزيل مواليد جدد على بطاقة التموين ٢٠٢١ وفقا للشروط الجديدة التالية:
- يمكن التسجيل للعمالة الغير منتظمة.
- المتحصل على معاش الضمان الاجتماعي، معاش تكافل وكرامة.
- الأرامل والمطلقات.
- يسمح باضافة الطفل من عمر سنتين، إلى ١٦ سنة.
- الدخول على رابط دعم مصر، أو بوابة مصر الرقمية لإرفاق المستندات المطلوبة.
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