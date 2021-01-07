غلق محورى 30 يونيو والضبعة وطريقى الإسكندرية والعلمين بسبب الشبورة

جدة - نرمين السيد - وأشارت الإدارة العامة للمرور، إلى أنه تم غلق محور 30 يونيو للقادم والمتجه إلى الإسماعلية والسويس أمام حركة المرور، كما تم أيضا غلق طريق الإسكندرية الصحراوى.

وشمل الطرق التى تم غلقها بسبب الشبورة، محور الضبعة، وطريق دمياط المتجه إلى بورسعيد، وطريق العلمين الصحراوى لوجود شبورة.

جدير بالذكر، أن هيئة الأرصاد الجوية حذرت من تساقط الشبورة المائية على البلاد، مشددة على أهمية أخذ كل أشكال الحيطة والحذر أثناء القيادة على الطرق مع ارتداء الملابس الثقيلة.