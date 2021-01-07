مصر للطيران تسير 66 رحلة جوية دولية وداخلية

جدة - نرمين السيد - تسير مصرللطيران غد الجمعة، 66 رحلة جوية بمعدل 51 رحلة دولية إلى كل من بغداد، جده، الرياض، أبو ظبى، الدمام، لندن، الشارقة، إسطنبول، دبى، باريس، المدينة المنورة، عمان، البحرين، الخرطوم، بيروت، ميلانو، نيويورك، أديس أبابا، جوهانسبرج، كازبلانكا، اكرا، تونس، لاجوس، أبوجا، بروكسل، روما، فرانكفورت، القصيم، عنتيبى.





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