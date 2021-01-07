فيديو.. باحث مصرى بإنجلترا: إنتاج مليار جرعة من لقاح إكسفورد فى مارس

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور أحمد سالمان، الطبيب والباحث المشارك بفريق لقاح أكسفورد، إنه من المتوقع إنتاج ما يقارب مليار جرعة من اللقاح المعد للوقاية من فيروس كورونا المستجد، قبل مارس المقبل، مشيرا إلى أنه سيتم مد مصر به بعد هذه المدة، ضمن اتفاقية كوفاكس.





وأضاف سالمان، فى مداخلة عبر سكايب، مع الإعلامى أحمد فايق، ببرنامج مصر تستطيع، عبر فضائية dmc، أنه حصل على اللقاح الإثنين الماضى، لافتا إلى أن اللقاح نتج عنه أعراض بسيطة مثل أى لقاح، بمكان الحقن، وارتفاع بسيط بدرجات الحرارة خلال يوم ثم اختفت.

وأشار إلى أنه تم تطعيم أكثر من نصف مليون شخص داخل إنجلترا، على أن يتم تسجيل الملاحظات والأعراض التى قد تظهر عليهم والتى لم تظهر خلال مرحلة التجارب السريرية، وتم اعتماد لقاحات أخرى مع الأمراض السرطانية للعلاجات المناعية.

وبين سالمان، أنه بالتنسيق مع 180 دولة منها مصر منها ضمن اتفاقية كوفاكس ومنظمة الصحة العالمية، فإنه خلال 2021 يتم تأمين قرابة 20% من احتياجات العالم من لقاحات كورونا بما يزيد عن 4 مليار جرعة، والتى تكون كافية للفئات الأكثر عرضة سواء كبار السن والأطقم الطبية.

وأشار إلى أنه من المتوقع وصول جرعات كبيرة من لقاحات كورونا إلى مصر، لافتا إلى أنه تم التعاقد مع أكثر من 30 جهة فى دول العالم.

وتابع أنه يوجد فى إنجلترا نحو 10 أو 20 مليون جرعة لقاح، لكن الارتباط بالأطقم الطبية، فإنه لا يستطيع توزيع أكثر من 2 مليون جرعة أسبوعيا، مشيرا إلى لقاح إكسفورد يحمى من الإصابة بالفيروس بنسبة تتجاوز الـ70%.

وتابع أنه حتى بعد تناول الفرد للقاح كورونا، فهذا لا يغنى عن اتباع الإجراءات الوقائية، فلابد أن يرتدى أيضا للكمامة الطبية لتجنب العدوى والالتزام بالإجراءات للوقاية ضد كورونا، مؤكدا أن الحاصلون على اللقاح قد يتعرضون للإصابة بكورونا لكن بأعراض ضعيفة.