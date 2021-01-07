الأزهر للفتوى: غيرة الرجل على أهله من الفضائل التى دعت إليها شريعة الإسلام

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وأضاف فى بيانه، اليوم الخميس، أن علاقة الرجل بالمرأة فى الزواج علاقة سَكَن تكامليِّة، وتغذيةُ روح العدائيَّة والنِّديَّة فيها جريمة أخلاقيّة، وجود الحُبّ والثِّقة بين الزوجين لا يبيح لأحدهما الخطأ في حق صاحبه، أوالجرأة على محارم الله سبحانه.
وذكر أنه لا تجوز الخلوة بين رجل وامرأة أجنبية عنه، واتِّقاء الشبهات واجب، ومن وضع نفسه موضع الشُّبهات لا يلومنَّ من أساء به الظَّن، فالحياء، والعِفة، والمروءة، وغَيرة الرجل على أهله، وقيامه على حاجاتهم فضائل وافقت الفطرة، ودعت إليها شريعة الإسلام.
وأوضح الأزهر للفتوى أن هدم القيم والتقاليد المستقرة الموافقة لشريعة الله سبحانه والفطرة لمن أخطر أسباب تفكك الأسر، وضياع النشء، وانتشار الجريمة، وفساد المجتمع، فالتَّمرد على الفضيلة، والتَّنكر لقيم المجتمع السَّويَّة ليس حريَّة أو تحرّرًا، بل هو إثم سوَّله الهوى والشَّيطان وطغيان الحياة المادية القاسية.
وأشار إلى الضمائر اليقظة تدفع أصحابها نحو الإبداع المُستنير الواعى الذى يبنى الأمم، ويُحسِّن الأخلاق، ويُحقِّق أمن واستقرار المجتمعات، وتغذية العقول والنفوس بما يكون له دور كبير في بناء الإنسان، واستعادة منظومة القيم والأخلاق، وتعزيزها بين أبناء الشعوب؛ هو واجب الوقت في ظلّ التّحدّيات التي نعيشها جميعًا.
وأكد أن حفاظنا على هُويتنا العربية والإسلامية هو واجبنا تجاه أنفسنا، وتجاه أبنائنا وبناتنا، وحفظ دينهم ووعيهم أمانة سيسألنا الله عنها يوم القيامة.
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