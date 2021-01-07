”البيئة”: تخصيص ٢٧ مليون جنيه لدعم ١١ ألف عامل نظافة 



صرحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بأنه تم التعامل مع المخلفات الصـــــلبة البلدية بالأربع محافظات الداخلة بنطاق البرنامج الوطنى للمخلفات وهم: ( كفر الشـــــيخ وأســـــيوط وقنا والغربية)، وذلك بإجمالي كمية مخلفات تقارب ٣٠٠ ألف طن باليوم، وذلك من خلال البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة.

وأوضحت "فؤاد"، في تصريحات لها اليوم، أنه تم تخصيص مبلغ ٢٧ مليون جنيه بقيمه ١.٧ مليون يورو من موازنة البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصــــــلبة لدعم العـاملين بمنظومـة النظـافـة والمتمثلين في 11 ألف عـامـل بـالجهـات الحكوميـة والمجتمع المـدني.

وقالت فؤاد:" إنه تم عقـد ورش عمـل لتنفيـذ بعض النمـاذج التجريبـة الخـاصة بتطبيق المسئولية الممتـدة للمنتج بـالتعـاون مع بعض الشـركات الكبرى من خلال البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصـلبة وهى سـياسـة بيئية تهدف إلى خفض الآثر البيئي الناتج عن التعامل مع المنتجات الإستهلاكية وذلك من خلال تحمل المنتجين المسئولية عن دورة حياة منتجاتهم بما في ذلك مرحلة ما بعد الاستهلاك".

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