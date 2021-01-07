تفاصيل فوز محمد الشناوى بلقب نسر الموسم في القلعة الحمراء

توج النجم محمد الشناوى، حارس مرمى النادى الأهلى ومنتخب مصر الوطنى، على جائزة نسر العام، فى القلعة الحمراء، وذلك بعد أرقامه الرائعة وقيادته أبناء الشياطين الحمر، على تحقيق الثلاثية التاريخية هذا الموسم، بطولتى الدورى وكاس مصر محليا، وبطولة دورى أبطال إفريقيا، الغائبة عن القلعة الحمراء منذ عام 2013. وقالت منصات الأهلى، عبر مواقع السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعى: "موسم أكثر من رائع لقائد كتيبة نسور الأهلى أبطال الثلاثية التاريخية وصاحب القفاز الذهبى، 24 كلين شيت فى العام المنقضى"، مؤكدين: "حارسنا محمد الشناوي يفوز بجائزة نسر الموسم".

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