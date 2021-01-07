تعقيم شوارع ومساجد البكباشي.. حملة أبو العينين تواصل تطهير المناطق السكنية بالجيزة

استكملت حملة النائب محمد أبو العينين، عضو مجلس النواب، أعمال التعقيم والتطهير بعزبة البكباشى الجديدة بالجيزة، ضمن المبادرة التي أطلقها أبو العينين لتعقيم وتطهير كافة المناطق السكنية والمؤسسات الخدمية بالجيزة حفاظا على سلامة وصحة المواطنين من الاصابة بفيروس كورونا.

وتابعت الحملة نشاطها بتعقيم وتطهير كل من شارع مسجد السلام، وشارع محمود حنفى، وشارع الحاج هانى محمود، ومسجد نور الاسلام، ومسجد عمر بن الخطاب، وشارع عطية، ومسجد رحيم، وشارع مسجد رحيم، وشارع عمرو بن العاص، وشارع اولاد عبدالله بعزبة البكباشى الجديدة.