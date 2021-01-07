تطورات الحالة الصحية للإعلامي وائل الإبراشي | خاص

وتابع سعدة، ان مدير المستشفى التى يمكث بها الإعلامى وائل الإبراشى أكد له أن الإعلامى فى انتظار المسحة القادمة لمعرفة نتيجتها ومن المتوقع أن يغادر المستشفى خلال يومين أو ثلاثه على الأكثر، مشيرًا أن الإعلامى يتابع الاخبار ويقرأ الجرائد ويتابع السوشيال ميديا ويمارس حياته بشكل طبيعى جدًا الآن.
فيما أكد مصدر مقرب من الإعلامي وائل الإبراشي، أنّ حالته أصبحت مستقرة الآن وهناك تحسن ملحوظ
وكان «الإبراشي» تم إحتجازه الأسبوع الماضي بالعناية المركزة، وفي الثاني من يناير الجاري، وجه الإعلامي وائل الإبراشي رسالة للإعلامي عمرو أديب، وذلك خلال حلقة الجمعة من برنامج «الحكاية» المذاع عبر فضائية «mbc مصر» وذلك بعدما إعتذر «الإبراشي» عن الدخول في مداخلة هاتفية للكشف عن تطورات حالته الصحية.
وقال «الإبراشي» في رسالته التي قرأها الإعلامي عمرو أديب على الهواء: «منذ أن حملني الإسعاف من منزلي إلى مستشفى زايد التخصصي ظهر أمس وأنا في حالة حرجة حيث تمكنت الكورونا من التهام جزء كبير من الرئتين ولم تترك لي إلا مساحات صغيرة للتنفس، والآن فقط بدأت حالتي تتحسن، ولكني أحتاج إلى دعواتكم، ورغم صعوبة الحالة إلا أنني على يقين قوي بالشفاء بمشيئة الله سبحانه وتعالى».
وكان الإعلامى عمرو أديب، قال إنه تم الاتصال بالإعلامى الكبير وائل الإبراشى، بعدما تم نقله فى سيارة إسعاف إلى مستشفى، ومش قادر يتحدث على الهواء، ونقلت منه رسالة.
وأضاف أديب خلال برنامجه الحكاية المذاع على قناة أم بى سى مصر: "أنا تم نقلى فى سيارة إسعاف وفى حالة حرجة وتمكنت الكورونا من التهام جزء كبير من الرئتين.. والآن حالتى بدأت تتحسن رغم صعوبة الحالة".
وطمأنت الصفحة الرسمية للإعلامى وائل الإبراشى على موقع فيس بوك الجمهور والمتابعين على حالته الصحية التى تدهورت فى الساعات الماضية ووضعه فى غرفة العناية المركزة، بسبب مضاعفات إصابته بفيروس كورونا، حيث أعلنت الصفحة تحسن حالته الصحية ونقله إلى غرفة عادية بالمستشفى.
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