انت الان تتابع تفاصيل خبر تعرف على أسعار مواد البناء اليوم الخميس في مصر.. وتراجع جديد في الأسمنت والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - تشهد أسعار مواد البناء الحديد والبناء في مصر اليوم الخميس، حالة من الاستقرار رغم تراجع حركة القطاع تأثرًا بتداعيات فيروس” كورونا”، وتأثيرها على الاقتصاد المصري، فيما استمرت أسعار الأسمنت في التراجع لليوم التالي في نهاية تعاملات اليومية، ويبحث المواطنين بشكل دائم عن أسعار الأسمنت والحديد معرفة الأسعار أولًا بأول لارتباطه بشكل دائم بأسعار العقارات، وخاصة المدن الجديدة التي تعمل الحكومة على إنشائها فما يحرص المواطنين على متابعة أسعار المواد البناء لتصيد لحظات انخفاض الأسعار لبدء إجراءات بناء منازلهم أو العمل على تطويرها بشكل، ومع انخفاض أسعار المواد الأساسية للبناء تذدهر حركة العمران، وتنخفض أسعار العقارات ما يساهم في تنشيط القطاع.

ننشر أسعار الجملة لمواد البناء على النحو التالي:

تعرف على أسعار الأسمنت المسلح في مصر

وصلت أسعار الأسمنت المسلح إلى 790 جنيهًا للطن الواحد، فيما استقرت أسعار أسمنت أسوان إلى 795 جنيهًا للطن الوحد، فيما وصلت أسعار أسمنت المخصوص إلى 760 جنيهًا للطن الواحد في حين استقرت أسعار أسمنت السويدي إلى 770 جنيهًا للطن الواحد، في حين بلغت أسعار أسمنت حلوان إلى 775 جنيهًا للطن واستقرت أسعار أسمنت مصر بني سويف إلى 755 جنيهًا للطن الواحد، واستقرت أسعار الأسمنت العسكري عند 743 جنيهًا للطن الواحد، في حين استقرت أسعار أسمنت النصر عند 758 جنيهًا للطن الواحد.

تعرف على أسعار الأسمنت الأبيض في مصر

واستقرت أسعار أسمنت الأبيض عند 2400 جنيهًا للطن الواحد، في حين بلغت أسعار الأسمنت عند 2500 جنيه للطن الواحد واستقرت أسعار سوبر سيناء عند 2460 جنيهًا للطن الواحد، واستقرت أسعار أسمنت رويال العادة عند 2430 جنيهًا للطن الواحد، وبلغت أسعار طن أسمنت الواحة الأبيض عند 2425 جنيهًا .

تعرف على أسعار الأسمنت المخلوط في مصر

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ووصل سجل متوسط سعر الأسمنت المخلوط عند 655 جنيهًا لطن الواحد، في حين استقرت أسعار أسمنت النخل عند 648 جنيهًا للكن الواحد، فيما وصلت أسعار أسمنت الواحة عند 678 جنيهًا للطن الواحد، فيما بلغت أسعار أسمنت التوفير عند 650 جنيهًا للطن الواحد.

تعرف على أسعار الأسمنت المقاوم في مصر

وعن الأسمنت المقاوم، استقر متوسط سعر الأسمنت المقاوم للملوحة عند 820 جنيهًا لطن الواحد، فيما بلغت أسعار أسمنت قاهر البحار عند 818 جنيهًا للطن الواحد، واستقرت أسعار أسمنت السويس “سى ووتر” عند 810 جنيهًا للطن الواحد، فيما استقرت أسعار أسمنت السويدي المقاوم عند 820 جنيهًا للطن الواحد.

تعرف على أسعار الجبس في مصر

وعن الجبس استقرت أسعار متوسط طن جبس العامرية عند 650 جنيهًا للطن الواحد، فيما وصلت أسعار جبس الدولية عند 640 جنيهًا للطن الواحد، ووصلت أسعار جبس المعمار عند 690 جنيهًا للطن الواحد، فيما استقرت أسعار جبس المعمار 690 جنيهاً للطن الواحد، في وصلت أسعار جبس مصر سيناء عند 650 جنيهاً للطن الواحد، وبلغت أسعار طن جبس السويس إلى 580 جنيهاً للطن الواحد.

تعرف على أسعار الحديد في مصر

وعن الحديد سجلت أسعار طن حديد المصريين، عند 13 ألفا و500 جنيه للطن الواحد، في حين استقر حديد عز عند 13 ألفًا و700 جنيه للطن الواحد وبلغ متوسط سعر طن الحديد عند 13450 جنيه للطن الواحد، لكن متوسط سعر حديد عطية عند 13 ألفًا و400 جنيه لطن الواحد، وبلغت أسعار حديد بشاي عند 13 ألفًا و500 جنيه، للطن الواحد، واستقرت أسعار حديد المراكبي عند 13 ألفًا و300 جنيه للطن الواحد في حين وصلت أسعار حديد سرحان عند 13 ألفًا و300 جنيه للطن، لكن حديد المعادي استقرت أسعار الطن عند 13 ألفًا و300 جنيه للطن الواحد، بلغت أسعار طن حديد مصر ستيل عند 13 ألفًا و300 جنيه للطن الواحد.