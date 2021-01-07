رامي جمال يطلب الدعاء لشقيقة زوجته: حالتها حرجة جدًا

ناشد الملحن والمطرب المصري رامي جمال جمهوره بالدعاء لشقيقة زوجته، بعد تدهور حالتها الصحية، راجيًا من الله عز وجل أن يشملها برحمته ويمن عليها بالشفاء العاجل.

إليسا تخضع للعزل الصحي بسبب فيروس كورونا



ولم يذكر جمال أي تفاصيل عن حالة شقيقة زوجته الصحية واكتفى بنشر تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر" قال فيها:"أسألكم الدعاء لأخت زوجتي، لأن حالتها حرجة يارب إن قدرتك فاقت العلم، يارب ابتليتنا بوباء ليس لنا منه مهرب إلا بفضلك فنجنا يارب".

أحمد جمال وإسلام محارب يدعمان رامي جمال عبر تويتر

وعلق الفنان أحمد جمال على تغريدته وكتب:"ربنا يشفيها ويعافيها يارب"، وأضاف لاعب النادي الأهلي السابق إسلام محارب:"ربنا يشفيها وتبقي زي الفل الف سلامة عليها".

كما تفاعل متابعيه معه وعلق الكثيرون بالدعاء والتوسل لله سبحانه وتعالى بأن يمنحها الشفاء هي وكل المرضى، بجانب من يعانون من فيروس كورونا الذي يهدد الكبار والصغار بكل دول العالم بلا سابق إنذار.

جمهور رامي جمال يتفاعل معه

وكتب المغردون:"ما تشوف شر، والله يجمع لها بين الأجر والعافية .. ويطمّنكم عليها يا رب"، و"شفاها الله وعفاها وعفى بدنها واعطاها الصحة والعافية يارب العالمين"، و"ربنا يشفيها ويشفي كل مريض ويزيل عنا الوباء ده يارب".

رامي جمال كان يوفر أنابيب الأكسجين لمرضى كورونا بالمنصورة بالمجان

يذكر أن جمال كان قد بادر بحملة لتوفير أنابيب الأكسجين بشكل مجاني لمرضى فيروس كورونا بالمنصورة في محافظة الدقهلية، ونشر عبر حسابه بـ"تويتر":"جاري توفير انابيب اكسجين بالمجان لأهلنا في المنصورة من بكرة ولنهاية الأزمة واهل الخير اللي حابب يشارك جه وقتنا وبكره هنزل رقم اخويا الصغير هناك للتواصل والترتيب".

أعداد المصابين بفيروس كورونا وحالات الوفاة

وفي سياق متصل كانت وزارة الصحة والسكان المصرية نشرت أمس أخر أحصائية لحالات كورونا، موضحة أن حالات الشفاء بين المرضى في ارتفاع حيث وصلت لـ 115975 حالة وتم خروجهم من المستشفيات، بينما تم تسجيل 1007 حالة إيجابية جديدة، و57 حالة وفاة.