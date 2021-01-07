فيديو.. مصطفى بكرى: تعديل وزارى مرتقب بعد انعقاد مجلس النواب

جدة - نرمين السيد - وأضاف بكرى، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد": "هناك تعديل وزيرى وشيك، ومن الممكن أن يكون خلال أيام بعد انعقاد مجلس النواب.
وأشار إلى أن عدد من الوزراء، سيغادرون خلال هذا التعديل، موضحا: "ممكن يكون تعديل أو تغيير أنا معنديش معلومة، لكن عندى معلومة إن عدد من الوزراء هيمشوا".
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