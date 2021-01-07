فيديو.. البابا تواضرس: كورونا كان جديدا على البشرية والعالم تنبه مبكرا

جدة - نرمين السيد - قال قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، إن فيروس كورونا كان جديدًا على البشرية التى تعيش على كوكب الأرض، إذ أنهم واجهوا لأول مرة فى حياتهم الوباء، مشيرا إلى أن الكنيسة اتخذت إجراءات وقائية منذ بداية الأزمة، ومع بداية الموجة الثانية عادت لتشدد من هذه الإجراءات.





وفى حوار مع قطاع الأخبار وقناة النيل للأخبار بمناسبة عيد الميلاد المجيد، أوضح البابا تواضروس، أنه يشكر الله على أن العالم تنبه مبكرًا واتخذ بعض الإجراءات مثل الحظر والعزل وارتداء الكمامة وغسل اليدين وكلها أمور لا يعتبر العالم معتادا عليها.

وأضاف البابا تواضروس الثانى: "وقفنا الصلوات والأنشطة فى الكنائس، وقللنا وجود الناس فى الكنيسة، ولما بدأت الموجة الثانية عدنا إلى هذه الإجراءات، وعندنا ثقة أن الله سيحفظ الجميع".

وبين بطريرك الكرازة المرقسية: "أسبوع الآلام هو أكثر الأسابيع فى العبادة عند المسيحيين وينتهى بعيد القيامة، أى أنه أسبوع مكثف فى الصلوات".

وواصل البابا فى حواره: "قديما كان الناس يبيتون فى الكنيسة وجدى لوالدتى كان يفعل ذلك، لكن كل هذه الأمور لم تكن موجودة فى العام الماضى، بسبب كورونا، ولم يكن أحدًا يصدق ذلك، لكن الأمر انتهى بمنتهى الهدوء بسبب التكنولوجيا، إذ تجمعت الأسر أمام التلفزيون والزوم لمتابعة العبادات وهذا أمر مفيد للغاية".

واستطرد قائلا: "كنت أقول العظات فى أسبوع الآلام فى الدير ووجهت الكلام لمن كانوا فى المنازل، وشرحت بعض الأمور أكثر من مرة من أجلهم، وقالوا إنهم فهموا بسبب عدم وجودهم فى زحمة الحضور".