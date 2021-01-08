نشر موقع "دوت الخليج" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرض أهمها في السطور التالية: رانيا علواني تهنئ الأعضاء الجدد بمجلس النواب.. شاهد البساطة تخطف القلوب.. شاهد ظهور مميز لـ كهربا على إنستجرام لمة العيلة.. عمر الشناوي يشارك متابعيه صورة تجمعه بأسرته يا ترى إيه اللي هايحصل.. أحمد زاهر يشوق جمهوره بأحداث مسلسله الجديد لؤلؤ "البلبل".. حكيم يروج لموال جديد عبر انستجرام وليد سليمان يرفع شعار الجاهزية من مران النادي الأهلي اليوم ابتسامة من القلب.. منة فضالي مع مصطفى الأغا بكواليس برنامج صدى الملاعب نادين نجيم توجه رسالة لمتابعيها بشأن انتشار فيروس كورونا عودة بعد الاعتزال.. مروان بابلو يتصدر تويتر بعد غياب طويل في حتة تانية خالص.. الجمهور عن أداء دينا فؤاد بمسلسل جمال الحريم هاشتاج مؤمن زكريا في المونديال يتصدر تويتر.. والجمهور يتمنى له الشفاء العاجل

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موجز السوشيال ميديا.. مروان بابلو يتصدر تويتر.. مؤمن زكريا في المونديال على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.