سفير مصر بـ كندا يشارك في قداس عيد الميلاد بنقل رسالة الرئيس السيسي تليفزيونيًا

وجه السفير أحمد أبو زيد سفير مصر في كندا التهنئة للجالية المصرية القبطية فى كندا بمناسبة عيد الميلاد المجيد، عبر رسالة تليفزيونية مسجلة تم اذاعتها خلال قداس عيد الميلاد بمختلف الكنائس القبطية الارثوذكسية في شرق وغرب كندا.

تأتى مشاركة السفير المصرى في قداس عيد الميلاد المجيد هذا العام بصورة افتراضية نتيجة حالة الإغلاق العام التى تمر بها كندا بسبب جائحة كورونا، والتي تعذرت بسببها المشاركة الفعلية للمواطنين الأقباط في القداس.

استهل السفير المصرى كلمته بقراءة نص برقية التهنئة الموجهة من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الإخوة والأخوات أبناء مصر الأقباط بالخارج بهذه المناسبة.

وأكد حرص السفارة المصرية في أوتاوا، رغم ظروف جائحة كورونا، على التواصل المستمر مع أبناء الجالية، من خلال لقاءات وفعاليات تم تنظيمها عبر الفيديو كونفرانس، وبعض اللقاءات الفعلية المحدودة التى تم تنظيمها حينما سنحت ظروف تخفيف القيود بذلك خلال اشهر الصيف.

من ناحية أخرى، استعرض السفير أبو زيد في كلمته الخدمات التي تقدمها السفارة للجالية، مؤكدا ان طاقم السفارة المصرية في أوتاوا سيظل على مدار الساعة متاحًا لتلبية اية متطلبات للمواطنين، ومعربًا عن تمنياته بعام جديد تنعم فيه الجالية المصرية في كندا بموفور الصحة واستمرار النجاح والتوفيق.