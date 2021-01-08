نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الأرصاد" تنشر بيانًا عن طقس الجمعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانًا ترصد فيه توقعات طقس الجمعة الموافق 8 يناير، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك، وكانت التوقعات كالتالي:

طقس الجمعة نهارًا:

- طقس دافئ على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.

- طقس مائل للدفء على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة.

- طقس مائل للحرارة على جنوب سيناء، والرياح معتدلة.

- طقس دافئ على شمال الصعيد، والرياح معتدلة.

- طقس مائل للحرارة على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة.

طقس الجمعة ليلًا

- طقس بارد على القاهرة والوجه البحري.

- طقس بارد على السواحل الشمالية.

- طقس بارد على جنوب سيناء.

- طقس شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.

الظواهر الطبيعية

- شبورة مائية كثيفة صباحًا تصل إلى حد الضباب أحيانًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد.

الوصف الفني لخرائط الطقس

- يتأثر شمال البلاد بامتداد مرتفع جوي بينما يتأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض السودان.

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدًا الجمعة، بالقاهرة العظمى 24 درجة والصغرى 15 درجة، والإسكندرية العظمى 22 والصغرى 13 درجة، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 12 درجات، وسوهاج العظمى 27 درجة والصغرى 09 درجات، وقنا العظمى 27 درجة والصغرى 10 درجات، وأسوان العظمى 29 درجة والصغرى 11 درجة.

