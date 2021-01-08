صور .. محافظ الجيزة فى جولة ميدانية لمتابعة الحالة العامة للشوارع

جدة - نرمين السيد - كما تفقد المحافظ الأعمال الجارى تنفيذها بشارع النيل نطاق أحياء العجوزة والدقى لمتابعة نسب تنفيذ الأعمال فى ضوء ما تقوم به المحافظة من تنفيذ مخطط تطوير شامل للشارع بطول 3 كم.

ويأتى ذلك بهدف تحسين الرؤية البصرية للمحور المرورى لظهوره بالشكل الحضارى اللائق وإزالة العوائق التى تحجب رؤية النيل .

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