انت الان تتابع تفاصيل خبر وفاة سيدة حامل نتيجة فيروس كورونا بمحافظة البحيرة والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - شهد مركز رشيد بمحافظة البحيرة أول وفاة لفتاة حامل متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد، حيث كانت تخضع للعزل المنزلي من أجل تلقي العلاج.

الفتاة التي تبلغ من العمر 23 سنة والتي تزوجت منذ ما يقارب السنة، بعد أن حملت بشهور قليلة بدأت تشعر بأعراض فيروس كورونا، وتم على الفور إجراء كامل الفحوصات اللازمة، لتثبت الفحوصات إصابتها بفيروس كورونا، وتم عزلها منزلياً لكن تدهورت حالتها الصحية حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.

وكانت قد شهدت محافظة البحيرة أول حالة وفاة لطفل نتيجة إصابته بفيروس كورونا المستجد، حيث توفيت الطفلة التي تبلغ من العمر سنة وأربعة أشهر بداخل الحجر الصحي المخصص للأطفال بالإسكندرية نتيجة إصابتها بالفيروس.

والجدير بالذكر أنه تم الإعلان عن إصابة نائب محافظ البحيرة الدكتورة “نهال بلبع” بفيروس كورونا المستجد بعد إجراء المسحة الطبية لها والتي جاءت إيجابية مما أكد إصابتها بالفيروس، وتم إجراء مسحة طبية أيضاً لجميع المخالطين لكن جاءت كلها سلبية مما يدل على عدم إصابتهم بالفيروس.

النائبة “نهال بلبع” تخضع الآن لعزل منزلي من أجل تلقي العلاج، وتم التصريح من قبل المحافظة أن النائبة تتمتع الآن بصحة جيدة ولا تعاني من أي أعراض خطيرة، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خبر إصابتها متمنين الشفاء العاجل لها ولجميع المصابين بالفيروس.