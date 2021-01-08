انت الان تتابع تفاصيل خبر وزارة الصحة: نسبة التعافي من كورونا 80% داخل مستشفيات العزل والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - كشفت بيانات وزارة الصحة والسكان المصرية بشأن العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا الذي تم تسجيله حتى اليوم هو 145590 حالة، وتم شفاء 115975 حالة، ووصل عدد الوفيات نتيجة إصابتهم بفيروس كورونا المستجد 7975 حالة وفاة.

وبذلك تكون نسبة التعافي من فيروس كورونا بداخل مستشفيات العزل حوالي 80%، بعد أن وصلت أعداد الذين تعافوا إلى 115975 حالة.

وطبقاً لما أصدرته منظمة الصحة العالمية في يوم 27 مايو الماضي، أن مؤشر التعافي من فيروس كورونا المستجد هو زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام.

جهود وزارة الصحة بشأن فيروس كورونا

وتواصل وزارة الصحة استمرار رفع جاهزيتها داخل جميع المحافظات، وتقوم بمتابعة الإجراءات المتخذة أولاً بأول، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية التي من شأنها أن تقوم بالسيطرة على انتشار الفيروس، وقامت الوزارة بتحويل معظم المستشفيات الموجودة إلى مستشفيات عزل من أجل استيعاب كافة المصابين بالفيروس وتقديم كامل الرعاية الطبية التي يحتاجونها.

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كما قامت وزارة الصحة بتخصيص العديد من وسائل التواصل التي يستطيع بها المواطنون الاستفسار عن أي شيء متعلق بفيروس كورونا مثل الخط الساخن “105”، ورقم الواتساب “01553105105”، كما قامت الوزارة بإطلاق تطبيق “صحة مصر” على الهواتف المحمولة، والذي يستطيع المواطنين تلقى الإجابات بشأن فيروس كورونا من خلاله.

والجدير بالذكر أن الوزارة تعمل على توفير كامل الرعاية للمصابين وتقديم الدعم النفسي لهم، وتقوم بإخبار المواطنين بجميع الإجراءات الواجب اتباعها من أجل تفادي الإصابة بالعدوي، والخروج من هذه المحنة بأقل خسائر ممكنة.